Maltempo, non è ancora finita: frane, strade chiuse e alberi caduti

Maltempo in Valcamonica, non è ancora finita: come riferito dall'Osservatorio microclimatico camuno (Meteo Esine Valcamonica), sono attese piogge già nella serata di lunedì, più intense per tutta la giornata di martedì. L'allerta resta alta a seguito delle criticità registrate nel weekend: osservati speciali i corsi d'acqua, a partire dal fiume Oglio, che hanno già raggiunto livelli di massima guardia.

I paesi più colpiti dal maltempo

Tra i paesi più colpiti ci sono Malonno, Paisco Loveno, Edolo e Sonico. A Malonno in poche ore sono caduti oltre 180 millimetri di pioggia: allagamenti segnalati in località Chif e al Bivio di Frai, a Ponte di Lorengo e nella zona che costeggia Ogliolo. Nella notte tra venerdì e sabato sono franati più di 500 metri cubi sulla strada di collegamento con Paisco Loveno, ancora chiusa al traffico. Chiusi anche gli accessi alla pista ciclabile.

A Garda di Sonico una pianta è stata sradicata, appoggiandosi sopra i cavi della media tensione e rischiando di cadere su un'abitazione. Il forte vento ha abbattuto anche un camino: a rischio anche la croce e il capitello posizionati sul tetto della chiesa parrocchiale.

In alta quota è stata già avvistata la prima neve. Per questo motivo, già nella giornata di venerdì, è stata chiusa al traffico (in anticipo sul calendario) la Strada statale 300 del Passo Gavia: arrivederci al prossimo anno.