Violenti temporali sul Bresciano: case allagate, strade travolte dal fango

La furia del maltempo si è abbattuta (di nuovo) in provincia di Brescia: danni e disagi in tutta la Valcamonica

Ha piovuto un po' dappertutto tra sabato e domenica in provincia di Brescia: precipitazioni intense e abbondanti, e ancora altri disagi dovuti alla furia del maltempo. Stavolta il peggio si è concentrato principalmente in Valcamonica, a poca distanza dai “disastri” scatenati dalla stessa perturbazione in provincia di Bergamo. La conta dei danni è ancora provvisoria, ma purtroppo già abbastanza pesante.

Sono tantissime le chiamate al 112 e ai Vigili del Fuoco, in particolare sabato notte nelle zone di Borno, Cividate Camuno, Malegno e Ossimo (ma ci sono stati problemi in tutta la valle): è qui che si sarebbe concentrata la violenza della tempesta. Dal cielo non solo una vera bomba d'acqua, con tantissima pioggia in pochissimi minuti, ma anche vento forte e soprattutto grandine.

Dopo il maltempo, la conta dei danni

Non pochi i danni, dicevamo: diversi gli alberi caduti e sradicati dal vento, anche in mezzo alla strada, tra Angolo Terme, Darfo e Borno. Non si contano le cantine, le case e i garage allagati: decine di segnalazioni in particolare nelle zone tra Borno, Malegno e Ossimo. In alcuni casi anche strade allagate dal fango. A Piamborno si segnala il distaccamento della copertura di un capannone, finita nei prati circostanti; a Capo di Ponte paura perfino in casa di riposo. Ma sono diversi i tetti soprattutto privati danneggiati dal vento.

Tanta paura sia sabato che domenica per torrenti e fiumi ingrossati dall'abbondanza di acqua: il fiume Oglio in particolare resta osservato ospedale. Disagi e maltempo anche nei dintorni del lago d'Iseo. Anche stavolta, per fortuna, non si registra nessun ferito. Ma lo sguardo è già proiettato alle previsioni meteo dei prossimi giorni: potrebbe non essere ancora finita.



I danni nel Comune di Borno