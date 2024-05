Grandine, fulmini e frane: crolla la strada e il paese rimane isolato

Il maltempo che in questi giorni ha messo in difficoltà tutto il Nord Italia giovedì non ha risparmiato il territorio bresciano: aspettando una tregua, attesa per questo weekend, si segnalano disagi e danni in buona parte della provincia, in particolare nella zona ovest (in pianura e in Franciacorta) e nelle valli bresciane. Numerose le situazioni complicate ancora da risolvere.

100 persone isolate

Su tutte, in Valtrompia, il crollo della strada tra Collio e Irvino per cedimento della sede stradale e rottura dei sottoservizi. La situazione era già critica, monitorata da ore: in serata è avvenuto il crollo. La tratta è ovviamente chiusa ad ogni transito, veicolare e pedonale: chiusura totale, fa sapere il Comune. “Grazie all’impegno del gruppo Protezione civile di Collio e ai consiglieri comunali Emanuele Spranzi e Ricardo Biena – si legge in una nota pubblicata sui social – si sta realizzando un percorso pedonale alternativo per garantire il passaggio ai residenti della frazione. Ci stiamo impegnando per trovare soluzioni e investimenti per ripristinare tutto il prima possibile”. Sarebbero almeno un centinaio le persone attualmente isolate.

La situazione in provincia

Forte vento e pioggia in gran parte della provincia: si segnalano frane e allagamenti un po’ ovunque. In Franciacorta, in alcuni paesi dell'Ovest bresciano e sul Sebino ha pure grandinato. A Cigole diversi residenti sono rimasti senz’acqua per via delle conseguenze di un fulmine che ha fatto saltare gli impianti. Non si contano gli alberi caduti e i tombini saltati, gli scantinati allagati: a decine gli interventi dei Vigili del Fuoco. In meno di due giorni sarebbe caduta l’acqua che in media piove in tutto il mese di maggio.

È andata peggio ancora in altre province e regioni del Nord. Già detto di Milano, la tempesta giovedì si è spostata verso est: colpito il Veneto e in particolare il Veronese e il Vicentino. Danni e disagi anche nel Mantovano, dove la furia dell’acqua e del maltempo non ha risparmiato ampi sprazzi della provincia.