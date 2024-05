Maltempo, la Lombardia in ginocchio: danni e disastri a pochi passi da Brescia. Anche se, a dirla tutta, nonostante la pioggia battente e (in alcune zone) il forte vento, la nostra provincia è stata tutto sommato risparmiata dalla furia della perturbazione. Si segnalano comunque vari disagi: allagamenti, alberi caduti, danni alle strade e a qualche abitazione. Per motivi di sicurezza, e perché in gran parte allagati, in giornata sono stati chiusi tutti i caselli autostradali della A4, in direzione Milano, a partire da Ospitaletto proseguendo poi fino a Cavenago.

Le previsioni per giovedì 16 maggio

Il peggio sembra passato, ma l’allerta rimane alta. Queste le previsioni per giovedì 16 maggio del Centro Meteorologico Lombardo: “La maggiore mobilità della perturbazione sarà garanzia di un diminuito rischio sotto il profilo idraulico e idrogeologico. C’è aria più fredda in quota e maggiori contrasti: il contributo convettivo in senso stretto è più alto, il che si traduce in cumulate medie più basse ma puntualmente più vivaci. Per quanto riguarda la fenomenologia attesa: è possibile la grandine, tuttavia di piccole dimensioni (anche localmente abbondante); rinforzi di ventilazione sono localmente possibile ma non tali da determinare rischi particolari, fatte salve le medio-basse pianure centro-orientali (a est dell’Oglio) dove entro il tardo pomeriggio potrebbe transitare qualche temporale un po’ più significativo”.

Danni e disagi in tutta la Lombardia

Dicevamo del disastro in Lombardia. La zona più colpita è sicuramente il Milanese. Il Naviglio Martesana è straripato nei pressi di Bellinzago Lombardo, con esondazioni contestuali anche dei torrenti Trobbia e Molgora. Tra i Comuni più colpiti della zona: Gessate, Melzo, Gorgonzola, Vignate, Masate e Pioltello. A est di Milano è esondato il Lambro: il quartiere di Ponte Lambro è rimasto senza corrente e senz’acqua, allestito un campo di emergenza. La giornata di mercoledì è stata definita come la più piovosa degli ultimi 170 anni. Attesi nuovi temporali nel primo pomeriggio.

Danni e disagi anche in provincia di Mantova. A decine gli interventi dei Vigili del Fuoco nel corso della giornata. La zona a sud è stata quella più colpita: allagamenti e danni in particolare a Castel d’Ario, Quistello, Roncoferraro e Suzzara. Tra Marmirolo e Roverbella, a causa della furia di vento e pioggia, è addirittura crollato un edificio: una vecchia barchessa di una cascina di campagna. Per fortuna nessun ferito.