Alberi caduti, strade allagate: è la tempesta che ha sfiorato il Bresciano

Ancora pioggia e maltempo in Lombardia. Domenica sera ha piovuto (e non poco) anche in diverse zone della provincia di Brescia. Ma la furia della tempesta, stavolta, in particolare si è sfogata verso il Mantovano (e, oltre confine, in Veneto): è qui che in lungo e in largo si sono registrati danni, disagi e allagamenti dovuti alla pioggia e al forte vento. In alcune località non è mancata la grandine.

I danni del maltempo

Allagate strade, case e cantine: a Commessaggio le vie del centro sembravano fiumi. Situazione simile anche a San Martino all’Argine. A Soave, frazione di Porto Mantovano, il vento ha sradicato diversi alberi: uno di questi, caduto, ha danneggiato un’automobile che è stata “liberata” solo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco.

A decine gli interventi dei pompieri da sud a nord, da Viadana a Goito a Castel Goffredo. Si segnalano ancora allagamenti, e alberi caduti e rami spezzati dal vento, finiti in mezzo alla strada o sulle case. Nessuno si è fatto male, per fortuna.