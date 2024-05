Pioggia e maltempo, frane e allagamenti: già chiuse due strade provinciali

Pioggia e maltempo, danni e disagi: per ora nessun nubifragio ma pioggia battente e costante, quanto basta per mettere in difficoltà il territorio bresciano. Sono già numerose le segnalazioni, fin dalle prime ore del mattino: diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco per frane, allagamenti e smottamenti. Intanto si segnalano già due chiusure stradali, sui tratti di competenza della Provincia di Brescia.

Danni e disagi in tutta la provincia

È infatti chiusa, ma solo in direzione Iseo, la Strada provinciale 510 a Gussago, dal km 0+960 al km 3+150: qui il manto stradale è letteralmente collassato su se stesso, a poche centinaia di metri da un incrocio semaforico. Stesso discorso – strada chiusa – per la Sp48 Iseo-Polaveno, in territorio di Iseo, per una frana all'altezza del km 6+900: in questo caso lo smottamento ha invaso la carreggiata e ha travolto e messo fuori uso anche un autovelox.

Allagamenti e strade chiuse in gran parte della provincia: dalla Franciacorta al Sebino alla Bassa. Sul Garda allagamenti a Sirmione, in particolare nella zona di Via Ghidina, e Desenzano, già chiuso il sottopasso (allagato) che porta a Centenaro. Strada chiusa anche in prossimità della Metra di Rodengo Saiano, segnalata una piccola esondazione a Erbusco.

Le previsioni meteo per il 31 maggio

Le previsioni meteo per la giornata di venerdì non promettono nulla di buono. Al di là delle temperature in picchiata – nel Basso Garda intorno alle 7 di mattina c'erano 10 gradi – in alcune zone di pianura sono attesi fino a 100 mm di pioggia, ovvero fino a 100 litri d'acqua per metro quadrato.

Lo riferisce l'associazione Meteopassione: precipitazioni in esaurimento nel corso della mattinata, spiegano gli esperti, “ma nel pomeriggio saranno nuovamente alte le probabilità di rovesci e temporali, accompagnati da un nuovo rinforzo dei venti che soffieranno localmente intensi”. La Protezione civile ha emesso un'allerta maltempo di livello arancione per rischio temporali e di livello giallo per rischio idrogeologico, idraulico e vento forte.