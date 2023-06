Il maltempo sferza ancora il Bresciano: strade e cantine allagate

Il cielo ha brontolato all’improvviso, dalla tarda serata e fino a notte fonda: in mezza provincia, intorno a mezzanotte, si è sentito un tuono così tremendo da far tremare i vetri e far scattare gli allarmi. Poi la pioggia, tanta pioggia: in alcune zone anche grandine (ma di piccole dimensioni). In attesa dei dati definitivi raccolti dagli esperti, si stimano altre decine di millimetri di pioggia in una sola notte.

La conta dei danni (e dei disagi) è ancora in corso. Come riferito dai Vigili del Fuoco, che raccontano di decine e decine di interventi in tutta la provincia, si sarebbero registrati allagamenti di cantine e garage a Brescia e nell’hinterland, Cellatica e Gussago: riflettori puntati anche su Caino e Nave, i paesi tra i più colpiti dall’ondata di maltempo del 24 maggio scorso. Disagi e allagamenti anche nella bassa Valsabbia.

Â