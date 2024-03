Il maltempo non si ferma: ancora pioggia e grandine nel Bresciano

Strade imbiancate, cielo grigio, nuvole nere e minacciose. I timidi raggi di sole che hanno accompagnato il risveglio dei bresciani nella mattinata di oggi (mercoledì 6 marzo) sono presto spariti dall’orizzonte, lasciando ancora spazio alla pioggia. Rovesci, a tratti anche intensi, hanno bagnato l’intera provincia e altre precipitazioni sono attese per le prossime ore.

Non è mancata la grandine: nella foto i primi chicchi dell’anno che hanno imbiancato le strade di Lonato del Garda. Altre grandinate si sono verificate nel Basso Garda e pure in città: qualche piccolo chicco è sceso nel quartiere di Casazza. Nella Bassa bresciana la grandine era già arrivata nella serata di martedì 5 marzo, come si vede nel filmato fatto a Leno.

E non è ancora finita, per godersi una giornata soleggiata c’è infatti da attendere. Domani il tempo migliorerà (giovedì 7 marzo), ma sarà solo una felice e brevissima parentesi: tra venerdì sera e domenica è atteso un nuovo peggioramento. Ombrelli aperti anche il prossimo weekend: scenderà ancora tanta pioggia.