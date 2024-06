Forti temporali in arrivo sulla Lombardia: nuova allerta della Protezione Civile

Per la giornata di oggi, sabato 29 giugno, sono attese precipitazioni di intensità per lo più moderata tra tardo pomeriggio e sera, in particolare sui settori occidentali della Lombardia (ma la pioggia è attesa anche nel Bresciano).

"Sui settori di Nord-Ovest – scrive la Protezione Civile lombarda nella nota di allertamento – i fenomeni temporaleschi risultano al momento più probabili, diffusi e di maggiore intensità; è presente il rischio di grandine, raffiche forti di vento e precipitazioni arealmente tra deboli e moderate (tra 10 e 40 mm/12h) o puntualmente forti (fino a 50-70 mm/12h). Anche sui restanti settori della regione non sono da escludere fenomeni temporaleschi di debole o al più moderata intensità, ma con bassa o molto bassa probabilità di fenomeni forti". Dalla tarda serata, i fenomeni tenderanno a spostarsi verso Est e a indebolirsi: "Al momento – continua la Protezione Civile – risulta poco predicibile l'interessamento tardo-serale delle restanti zone di pianura, mentre risulta probabile l'estensione delle precipitazioni, tra deboli e moderate, a tutte le zone alpine e prealpine della regione fino alle prime ore di domenica. Si segnala una generale intensificazione del vento associata ai fenomeni temporaleschi, con raffiche a tratti fino a 40-50 km/h anche sulle zone di pianura".