Temporali e forti raffiche di vento: allerta gialla della Protezione Civile

In Lombardia sono attese per la seconda parte della giornata di oggi, venerdì 29 marzo, precipitazioni da sparse a diffuse sulle zone prealpine e di alta pianura, specie sui settori centro-occidentali. Saranno possibili, seppur con bassa probabilità di accadimento, isolati temporali con precipitazioni che potranno avere locali picchi di accumulo oltre i 35 mm, specie sulle zone prealpine e alpine; nelle restanti zone, precipitazioni generalmente deboli o occasionali.



Quota neve sarà in generale superiore a 1800 o 2000 metri. È prevista una ventilazione da est, moderata o a tratti forte, con raffiche massime fino a 40 km/h sulla pianura. Si segnalano inoltre rinforzi da sud sulle cime dei rilievi alpini e prealpini.

Sabato 30 marzo

Per la mattinata di domani, sabato 30 marzo, sono attese precipitazioni generalmente deboli, a tratti più intense, insistenti prevalentemente sulle zone di nord-ovest e di alta pianura nord-occidentale, meno probabili o molto deboli sulle altre zone.



Dal pomeriggio le precipitazioni saranno in rapida diffusione da ovest a nord-est e dalle zone meridionali verso nord. Possibili fenomeni temporaleschi su tutto il territorio regionale, ed in particolare sui settori della pianura Padana, sulle Prealpi e sulla Valcamonica, dove i fenomeni potranno essere più persistenti o intensi. In serata, si evidenziano su Alpi e Prealpi possibili accumuli localmente oltre i 60 mm, in particolar modo sui settori centrali. Quota neve generalmente superiore ai 1500 metri. Nel pomeriggio, infine, si attendono estesi rinforzi di vento da est in pianura, con raffiche massime oltre i 70 km/h, in attenuazione in serata.

L'allerta nel Bresciano

Per quanto riguarda la provincia di Brescia nello specifico, il CFMRN (Centro funzionale monitoraggio rischi naturali) di Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla per forti temporali riguardante Valcamonica, laghi, alta pianura e Prealpi, mentre un'altra allerta (sempre gialla) riguarda le raffiche di vento e interessa solamente il territorio pianeggiante.