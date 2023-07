Temporali con grandine, sul Garda incredibile spettacolo di colori

Nella nostra provincia, è stata una mattinata di temporali sparsi su gran parte del territorio, anche con grandine ma – per fortuna – di piccole dimensioni. Si segnalano però danni in Trentino-Alto Adige e nella Bergamasca, dove violenti nubifragi hanno causato allagamenti nella bassa Val Seriana, da Alzano fino ad Albino, con numerosi interventi dei vigili del fuoco tra cui quello per salvare un senzatetto, che stava per essere portato via dalla corrente del fiume a Villa di Serio. Il video mostra invece il passaggio del temporale sul Lago di Garda, che, come sempre, ha regalato un emozionante spettacolo di colori e forti contrasti; è stato registrato a Bardolino (fonte: Telegram - ZenaStormChaser).