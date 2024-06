Mai così pieno in estate: il Lago di Garda batte il record storico del 1977

Il livello del Lago di Garda continua a mantenersi su valori massimi e – commenta la senatrice di Europa Verde Aurora Floridia – l'attuale situazione è "una minaccia reale per le comunità locali".

Era dal 1977 che il bacino benacense non raggiungeva, per poi superarla, quest'altezza dallo zero idrometrico. Alle 8.30 di ieri mattina, 25 giugno, il livello del lago ha toccato i 146,6 centimetri, come registrato dal Consorzio del Mincio. Un livello che supera di circa 40 centimetri la media del periodo (è attualmente pieno al 106%). Solo un anno fa, il lago aveva un livello di 100 centimetri sullo zero idrometrico, mentre, due anni fa, si lottava addirittura con la siccità con il lago sceso a 74 centimetri.

Si è passati dunque da un estremo all'altro nel giro di pochi anni. Aurora Floridia individua nel cambiamento climatico una delle cause: "Urgono provvedimenti su larga scala: una legge quadro sul clima, una legge sul consumo di suolo e sul contrasto al dissesto idrogeologico – dichiara la senatrice –. È essenziale la cooperazione di tutti per affrontare i cambiamenti climatici. Nessuno può più permettersi di ignorare ancora quanto sta accadendo e aspettare che si compia l’ennesima tragedia, né le autorità locali, né il governo nazionale".

E, oltre a provvedimenti generali, Floridia ha chiesto anche interventi specifici per il territorio benacense: "Chiediamo che venga data priorità ad opere strategiche per il territorio, come quella del collettore del Lago di Garda, indispensabile infrastruttura per evitare che parte dei reflui fuoriescano, causando problemi alla salute dei cittadini e all’economia turistica – conclude –. È vergognoso che non si trovino i soldi per concludere i lavori di manutenzione sul versante veneto e che la situazione non si sblocchi in Lombardia. Tante promesse dalle varie istituzioni, ma ad oggi zero finanziamenti. E non sono più nemmeno rinviabili gli interventi per la messa in sicurezza del territorio, in primis il tratto a nord della Gardesana".



Fonte: Veronasera.it