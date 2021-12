Nord Italia: scesi i primi fiocchi in pianura, dove e quando nevicherà nel Bresciano

Sulla pianura (e non solo) è in arrivo il bianco mantello dell'Immacolata: "La neve interesserà tutto il settore padano centro occidentale su una lunghezza di 200-250km – scrive Carlo Migliore di 3Bmeteo.com –. I quantitativi maggiori sono attesi sul Piemonte fino a 5-15cm, localmente superiori su alessandrino, in Lombardia 5-15cm, localmente superiori tra lodigiano e pavese, stessa cosa sul Piacentino in Emilia. Più a est il cuscino freddo sarà messo in difficoltà dall'arrivo delle correnti meridionali e la quota neve sarà strettamente dipendente dalle condizioni locali".

Se sulla pianura torinese stamattina ha già iniziato a nevicare, in Lombardia nel corso della giornata sono previsti "accumuli variabili tra 5 e 10 cm tra Milanese, Varesotto, Brianza, Bergamasco, anche superiori ai 10-15cm su Pavese e Lodigiano; accumuli invece variabili tra 1 e 10 cm tra Cremasco e Ovest bresciano, poco significativi o nulli tra basso Garda e Mantovano", spiega Edoardo Ferrara sempre di 3Bmeteo.com.

Probabilmente a Brescia città si tratterà di pioggia mista a neve (l'apice è previsto alle 22). Neve invece sull'Ovest della pianura, dove dalle 19 i fiocchi potrebbero scendere anche in modo consistente: è il caso di Palazzolo, dove per ilMeteo.it sono attesi accumuli fino a 10 centimetri. Neve nelle valli, Alpi e Prealpi, oltre i 500-600 metri di quota: strade e tetti di Ponte di Legno sono già imbiancati. Pioggia nell'Est bresciano, dalla pianura al Lago di Garda.