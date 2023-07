Nel giornata appena trascorsa, il maltempo ha causato ingenti danni in Veneto, dove le forti raffiche di vento hanno abbattuto tratti di bosco del Cadore e del Comelico, e in Alto Adige: qui – in provincia di Bolzano – diversi tetti di case e aziende sono stati spazzati via dal vento; numerosi anche gli alberi caduti.

Purtroppo, oggi – mercoledì 19 luglio – sono attesi nuovamente violenti temporali, che potrebbero interessare anche il Bresciano: "Primi temporali al pomeriggio sulle Alpi, con grandinate e downburst annessi. I fenomeni trasleranno verso est, sconfinando sulla pianura friulana", scrivono gli esperti di ZenaStormChaser.

"Nuova passata serale questa volta sulle pianure, con temporali in moto dalla Lombardia centro-orientale sino alle coste venete – spiegano ancora i meteorologi –. Saranno probabili temporali a supercella (o comunque molto organizzati) con chicchi fino a 6-7 cm di diametro. Prestate attenzione".



Nel Bresciano, le zone più a rischio fenomeni intensi sembrano essere quella del Lago di Garda e della Bassa orientale.



Temporali: la mappa del rischio per il 19 luglio



Fonte: ZenaStormChaser