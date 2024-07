Attesi nubifragi nel Bresciano: rischio grandine, vento forte e allagamenti

Nuovi nubifragi sono attesi nel Bresciano nella serata di oggi, lunedì 1° luglio. Spiegano gli esperti di ZenaStormChaser: "Le confluenze di basso livello tra Bora, Scirocco e sud ovest accumuleranno valori di cape", ovvero l'energia potenziale convettiva disponibile, "localmente attorno ai 2500J/Kg, con multicelle o linee temporalesche violente", le quali saranno in grado di produrre downburst – raffiche discensionali con moto orizzontale – con venti fino "a 80km/h e grandinate, localmente abbondanti a causa del crollo della ventilazione in quota".



"Nelle fasi iniziali dei temporali multicellulari – continuano gli esperti – non si escludono grandinate con chicchi fino a 4-5 cm di diametro, specialmente lungo la linea del Po [...]. I temporali muoveranno da nord-ovest verso sud-est e potranno causare locali allagamenti e accumuli di grandine al suolo".

Stando a quanto riporta ilMeteo.it, nel Bresciano temporali con accumuli consistenti sono attesi dalle 20 alle 23 nella fascia prealpina e nell'alta pianura, città e grandi laghi inclusi. Pioverà anche nella Bassa, ma sembrerebbe in modo meno copioso. In alta Valcamonica, già colpita nelle ultime settimane da frane e allagamenti, le precipitazioni dovrebbero coprire l'intero arco della giornata.