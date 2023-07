Nuovi temporali in arrivo: è ancora allerta grandine e supercelle

Nella giornata di ieri, lunedì 3 luglio, una supercella ha interessato la zona di confine tra la Bassa e il Mantovano. Nella nostra provincia i danni sono stati limitati, si segnala un'intensa grandinata a Calvisano e due grossi alberi caduti a Visano, con la chiusura di un tratto della strada provinciale Acquafredda-Orzinuvi, per permettere le operazioni di rimozione da parte dei vigili del fuoco (le piante si sono abbattute sui cavi dell'elettricità). Danni ben più ingenti nel Mantovano, dove in alcuni paesi sono caduti chicchi di grandine grossi come palline da golf, che – insieme alle forti raffiche di vento – hanno devastato automobili e divelto tetti.

Anche per oggi è atteso un altro passaggio temporalesco, con una nuova allerta per la possibile formazione di supercelle: "Come per la giornata di lunedì 3, i fenomeni potrebbero essere ben più intensi e diffusi rispetto a quanto previsto – scrivono gli esperti di Zenastormchaser –. I temporali si svilupperanno sulle Alpi per poi evolvere in pianura nel tardo pomeriggio, saranno possibili fenomeni a supercella nelle aree con il livello 2 e 3 (vedi mappa sotto, ndr), con annesse grandinate e downburst". Nella provincia di Brescia, la zona più a rischio sembra essere la Bassa orientale.



Fonte: Zenastormchaser