Temporali con grandine enorme: esplodono anche i vetri delle auto

Violenti temporali, con grandine grossa come palline da golf, hanno colpito nel pomeriggio la provincia di Bergamo e quella di Cremona. Interessato in parte anche l'Ovest bresciano, ma qui – al momento – pare non si siano registrati fenomeni di rilievo.

Tutt'altra storia nelle due province confinanti. Imponenti grandinate si sono verificate nei comuni bergamaschi di Azzano San Paolo, Bariano, Calcinate, Cortenuova, Ghisalba, Levate, Mozzanica, Romano di Lombardia, Seriate, Telgate, e Urgnano. Nel Cremasco – a Bagnolo, Crema e Offanengo – i chicchi erano talmente grandi da far esplodere i vetri delle auto (foto sopra).