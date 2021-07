Tempeste di grandine, non è ancora finita: "Fate attenzione alle macchine"

Forti grandinate in Lombardia, non è ancora finita. Se lunedì è toccato alla Bassa mantovana, letteralmente devastata da chicchi grossi come uova, è di nuovo allarme anche per oggi, martedì 27 luglio. La zona interessata dai temporali è la parte orientale della nostra regione: sarà quindi coinvolta anche la provincia di Brescia.

La perturbazione arriverà nel pomeriggio, sono previste precipitazioni con accumuli consistenti. Il caldo africano dei giorni precedenti ha fatto accumulare molta energia potenziale nell'atmosfera: non sono quindi esclusi altri fenomeni di rilievo.

Dai laghi alla pianura tutta, Brescia compresa, i primi temporali sono attesi verso le 14, susseguendosi con schiarite fino in serata. Nelle medio-alte valli già a partire dal mattino, quando saranno però meno intensi. "Fate attenzione alle macchine", è la raccomandazione del portale zenastormchaser.it.