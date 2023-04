Pioggia e maxi grandinata, le raffiche di vento a oltre 70 km orari

L'attesa perturbazione meteorologica ha portato neve in montagna anche a quote relativamente basse, sotto i 900 metri in Valcamonica: poi finalmente la pioggia, per tutto il giorno e in tutta la provincia, e ancora forte vento, con raffiche costanti comprese tra i 30 e i 40 nodi (più di 70 km/h) rilevati nella Bassa, sul lago di Garda e sul Sebino. Non solo: appena oltre confine, nell'Alto Mantovano, dal cielo è già caduta la prima grandine della stagione.

La grandine

Nessun danno di rilievo, ma tanti disagi. Diverse le località colpite dall'insolito manto bianco di metà aprile (ma che non era neve, ma appunto grandine): in particolare nella zona di Asola e dintorni, Guidizzolo, solo in parte a Castiglione delle Stiviere. La grandinata è proseguita per qualche decina di minuti, imbiancando le strade e le campagne. Dopo la ricaduta termica (al ribasso) di questi giorni e la grandinata di mercoledì sono ora da verificare eventuali ripercussioni sulle coltivazioni.