Nubifragi, vento e rischio grandine grossa: allerta arancione della Protezione Civile

Meteo. Il transito dalla Francia di un'onda depressionaria accompagnerà l'ingresso di un fronte di aria fredda sul Nord Italia, che sarà responsabile – per la giornata di domani, venerdì 21 giugno – di un marcato aumento dell'instabilità e della formazione di rovesci e temporali, anche di forte intensità.

Nel dettaglio, spiega la Protezione Civile lombarda, "saranno probabili precipitazioni già dal mattino su Alpi e Prealpi Occidentali e Media Valtellina, localmente sotto forma di rovesci e temporali, dove sarà possibile già in questa fase un marginale interessamento della pianura nord-occidentale".

Dal pomeriggio, è previsto un progressivo aumento dell'instabilità sulla nostra provincia a partire da ovest, con rovesci e temporali diffusi su Alpi e Prealpi a cui – continua la nota – "seguirà un parziale interessamento anche dei settori di media e alta pianura, seppur con bassa affidabilità previsionale. Poco probabili e al più isolati i fenomeni attesi su bassa pianura e Appennino".

In corrispondenza dei fenomeni temporaleschi più intensi "saranno possibili grandinate di medie-grosse dimensioni e forti raffiche di vento", avverte la Protezione Civile, che così conclude: "In area alpina e prealpina, con buona probabilità, le precipitazioni convettive assumeranno localmente carattere di semi-stazionarietà e persistenza su zone molto circoscritte: si segnalano possibili accumuli fino a 80-100 mm in poche ore".

Per quanto riguarda il Bresciano, nello specifico, è stata emanata un'allerta arancione per la Valcamonica, le Pralpi e i grandi laghi, da mezzogiorno in poi di domani (21 giugno). Per precauzione, la Provincia ha deciso di chiudere – sempre a partire dalle 12:00 – la Sp 88 e la Sp 55, all'altezza delle frane verificatesi a Paspardo il 3 novembre 2023 e a Pertica Bassa lo scorso 25 maggio.