Temporali in arrivo: rischio violente grandinate e forti raffiche di vento

Durante la giornata di oggi, domenica 7 maggio, forti temporali con rischio grandinate di medie dimensioni e violente raffiche di vento sono attesi sul Nord Italia e potrebbero interessare anche la provincia di Brescia.

"L'aria calda di questi giorni ha permesso all'atmosfera di accumulare più energia rispetto ai passaggi avvenuti nelle settimane precedenti", spiegano gli esperti meteo di ZenaStormChaser. Non essendoci una corrente portante, i fenomeni si innescheranno "attraverso il meccanismo degli outflow (vento freddo in uscita dal temporale) e basta un temporale 'fuori posto' per innescare a catena una serie di temporali anche molto intensi", spiegano ancora i meteorologi.

I primi fenomeni dovrebbero formarsi nel pomeriggio a partire dalle Alpi occidentali del Nord Italia, poi evolveranno verso la pianura. Sul Bresciano sono attesi verso sera: temporali con accumuli consistenti sono previsti sulla città a partire dalle 20. Sarà inoltre possibile la nascita "di un intenso sistema multicellulare tra le province di Cremona, Brescia, Piacenza e Mantova – spiegano ancora su ZenaStormChaser –. Possibili downburst con raffiche fino a 80 km/h e grandinate con chicchi fino a 3 cm di diametro". Le aree con il livello 2 sono quelle dove i temporali potranno risultare più intensi:



Fonte: ZenaStormChaser