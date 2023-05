Un violento temporale ha interessato nella serata di ieri (martedì 30 maggio) la zona dell’Alto Garda, in particolare il comune di Nago-Torbole. Verso le 20, il diluvio si è abbattuto sul paese, passando poi alla grandine che ha imbiancato piazze e strade come fosse neve.

Si parla di circa una ventina di centimetri d'acqua in tutta Torbole, così come in altre parti dell'alto lago, con i vigili del fuoco intervenuti per una serie di allagamenti in negozi e scantinati. Non solo pioggia e grandine: anche le fortissime raffiche di vento hanno sferzato l’area.



Un’ora dopo, però, il temporale ha dato tregua, rendendo anche più agevoli gli interventi e le verifiche dei danni. Non risulterebbero, inoltre, persone rimaste ferite o coinvolte in questo spaventoso temporale gardesano.



Fonte: Trentotoday.it