Fiume Sarca in piena, 'isola' di tronchi e rami invade il lago di Garda

La piena del Sarca scarica nel lago tronchi e rami, "isola" di legno rimossa con una rete

„C'è voluta l'imbarcazione dei Vigili del Fuoco di Riva del Garda per rimuovere l'isola di legname formatasi alla foce del Sarca nel Lago di Garda, a Linfano, sul territorio comunale di Arco. Nella giornata di domenica 30 agosto, con il fiume a livelli mai visti, i volontari rivani hanno predisposto una rete per il contenimento del materiale trasportato dalla corrente.

Tronchi, grossi rami e ramaglie sono stati raccolti e portati a riva. L'operazione è stata poi ripetuta con la posa di una seconda rete. "L’importanza di tale operazione risulta fondamentale per salvaguardare la stagione turistica, per il mantenimento della praticabilità di spiagge e navigazione che altrimenti risulterebbero compromesse per settimane", spiegano i Vigili del Fuoco in un comunicato. In alcuni tratti il fiume ha provocato danni alla ciclabile che corre lungo l'argine, e che rimarrà chiusa fino a nuovo ordine.



Fonte: Trentotoday.it

