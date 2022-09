In arrivo temporali e (tanto) freddo: temperature minime in picchiata a 10°C

Potrebbero essere stati gli ultimi giorni di caldo estivo. Nella serata di oggi, venerdì 16 settembre, sono in arrivo i primi temporali "su area padana e prealpina orientale e del Garda, con possibile fase di maltempo più generalizzato fra la notte e il mattino di sabato compreso. Nel pomeriggio di sabato non si escludono rovesci sulle Prealpi, in locali sconfinamenti in pianura. Dalla sera miglioramento generale", spiegano gli esperti di Meteopassione.com.

Ma non saranno le piogge l'evento più rilevante, bensì il drastico calo termico, che avrà inizio in modo graduale a partire da sabato mattina: "In seguito – scrivono ancora i meteorologi di Meteopassione.com – sono previste giornate serene o poco nuvolose, ma accompagnate da temperature decisamente più basse soprattutto in riferimento alle minime, che si spingeranno a valori di poco superiori ai 10 gradi". L'estate, insomma, sembra proprio essere finita.