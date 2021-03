Correnti gelide dal Polo Nord: in arrivo pioggia e neve a quote medio-basse

Le temperature crolleranno in gran parte della provincia. A Ponte di Legno colonnina di mercurio in picchiata fino a -9°C

"Nel corso dei prossimi giorni dovremo fare i conti non solo con un clima via via più freddo su molte delle nostre regioni, a causa dell'irruzione di correnti gelide in discesa dal Polo Nord, ma pure con forti temporali e con la possibilità di nevicate fin quasi in pianura": a renderlo noto è Carlo Testa, meteorologo de ilMeteo.it.

Mercoledì il fronte freddo in discesa dal Nord Europa si farà sentire soprattutto sulle temperature, che scenderanno sensibilmente (a Brescia è prevista una minima di 2°C, a Ponte di Legno di -7°C e giovedì di -9°C).

Ma il colpo di coda invernale si concretizzerà nella giornata di venerdì, che "determinerà una fase di maltempo di stampo invernale, con il rischio più che concreto di nevicate fin quasi in pianura al Nordovest, con fiocchi che potrebbero raggiungere anche le città di Torino e Cuneo", scrive ancora Carlo Testa.

Nel Bresciano i fiocchi non raggiungeranno la pianura: la quota neve è fissata nelle valli, in principal modo quella camuna, a partire dai 700 metri di quota. In pianura è atteso, oltre al freddo, un cielo coperto con possibilità di pioggia debole.