Così un pezzo di strada è precipitato addosso alle case: il video

"Sono attualmente in corso da parte di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e forze dell'ordine le operazioni di monitoraggio dello smottamento", fa sapere il Comune in una nota

Martedì pomeriggio, ad Angolo Terme una frana di oltre 30 metri ha travolto la sede stradale in Via Lorenzetti, frazione di Terzano.



L'ampio smottamento ha messo in pericolo le abitazioni sottostanti ed è stato necessario evacuare i residenti, in tutto più di trenta persone, con un'ordinanza contingibile e urgente firmata in serata dal sindaco Alessandro Morandini.