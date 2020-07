Nubifragio, paese allagato: nelle strade del centro mezzo metro d'acqua

Brescia non è l'unico comune ad essere finito sott'acqua a causa del violento nubifragio di venerdì mattina. Forti disagi si sono verificati anche a Castrezzato, dove il centro storico è finito letteralmente allagato, tanto che in alcune strade l'acqua ha raggiunto il mezzo metro d'altezza, come successo via Cavalli e in vicolo Macina. Durante la tempesta, in questa zona il sistema fognario è saltato: l'alta pressione ha fatto 'esplodere' i chiusini di ghisa e l'acqua è esondata in superficie come piccoli geyser. Si registrano danni dovuti agli allagamenti anche in via Pertini, Alighieri, X Giornate e Kennedy.



