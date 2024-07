Brescia, in arrivo un giorno da bollino rosso: temperature fino a 37°C

Il caldo torrido e afoso è arrivato anche a Brescia e provincia. Ma le temperature roventi registrate nei primi giorni di questa settimana - anche di notte - sono solo il preludio di quella che verrà: il picco non è infatti ancora arrivato. Brescia è da bollino arancione, almeno per le prossime ore e la giornata di domani, giovedì 18 luglio.

Piogge e temporali sono ancora lontani, così come un abbassamento della colonnina di mercurio. Anzi, le temperature saliranno ancora e venerdì 19 luglio la nostra città sarà da bollino rosso. A dirlo sono i bollettini del Ministero della Salute, che per Brescia ha fatto scattare l'allerta di livello 3, che prevede: "condizioni di emergenza con possibili effetti sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche". Alle 8 del mattino si registreranno già 27 gradi, mentre nelle ore più calde si raggiungeranno i 37°.

Sabato le prime piogge, ma non nel Bresciano. "Nella giornata di sabato è atteso un primo passaggio instabile che dovrebbe realizzarsi tra la sera e la notte tra il Nord Ovest e la Lombardia. I fenomeni potranno essere localmente intensi su Valle d'Aosta, alto Piemonte e alta Lombardia ma interessare localmente anche la pianura piemontese. Sarà possibile anche qualche grandinata. Altrove non sono previsti fenomeni salvo qualche isolato temporale pomeridiano", scrive Carlo Migliore di 3Bmeteo.

Tra il pomeriggio e la sera di domenica, invece, un fronte più organizzato scorrerà sul nord Italia portando forti temporali e grandinate anche di grosse dimensioni. Al momento tra le regioni più esposte sembrerebbe esserci anche la Lombardia.