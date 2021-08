Il caldo intenso ha le ore contate: quando finirà (e arriva anche la pioggia)

La provincia di Brescia e tutta la Lombardia negli ultimi giorni stanno letteralmente boccheggiando, a causa di un'ondata di caldo africano che ha portato a picchi di temperatura percepita di 38°C.

Per fortuna, presto arriverà u po' di refrigerio: "Già dalla notte di Ferragosto i segnali di cambiamento si faranno evidenti – spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com –, quando sulle Alpi giungerà la coda di un fronte nord atlantico, responsabile di alcuni rovesci o temporali. Nella giornata di lunedì comincerà ad erodere il bordo superiore dell'anticiclone africano, distribuendo altri rovesci e temporali, a tratti anche di forte intensità, che tra pomeriggio e sera cercheranno di sconfinare alla Val Padana, specie ai settori centro-orientali a nord del Po. Il fronte sarà sospinto da correnti più fresche che si riverseranno sulle regioni settentrionali, dando luogo ad un calo delle temperature, soprattutto su Alpi e alta Pianura Padana".

Domenica, in provincia di Brescia, le temperature si manterranno ovunque elevate, mentre da lunedì è previsto un calo di 4-5°C sulla temperatura percepita. In pianura non dovrebbe piovere, mentre sono attese precipitazioni nelle valli, con rischio temporali intensi a partire dai 600 metri di quota. Da martedì il calo termico si farà sentire in tutta la provincia, con temperature percepite non oltre i 28°C (pianura compresa).