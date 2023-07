Maltempo, forti temporali in arrivo sul Nord Italia: i dettagli

Il maltempo non concede tregua. Mentre in tanti, tantissimi fanno ancora i conti con i danni delle tempeste che tra venerdì 21 e lunedì 24 luglio hanno flagellato il Bresciano, devastando auto e case, una nuova perturbazione si fa largo.

"Il nord Italia rimane in balia del flusso atlantico, con fronti e cavi d'onda che transitano da ovest verso est in un contesto ad alto potenziale energetico e conseguente rischio fenomeni di forte intensità ”, si legge su meteoradar.it.

Nuovi temporali sono attesi tra la serata di sabato 29 e la mattinata di domenica 30 luglio: le precipitazioni interesseranno soprattuto le aree alpine e le pianure a nord del Po. Sono previsti nuovamente valori di cape (energia disponibile alla convezione) elevati, con possibilitĂ di nuovi temporali a supercella e grandinate con chicchi fino a 6-7cm di diametro.