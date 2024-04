Aria artica in arrivo sull’Italia: porterà temporali, grandine e nevicate

Il solleone e le temperature miti dello scorso weekend avevano illuso che la stagione fredda e piovosa fosse ormai alle spalle. Una parentesi breve, brevissima, d’estate che si è conclusa mercoledì con il brusco calo delle temperature e il ritorno di pioggia e vento. E nei prossimi giorni non andrà meglio, anzi. Un nuovo impulso di aria artica porterà piogge e un nuovo crollo della colonnina di mercurio, già a partire da lunedì 22 aprile.

"Le correnti di aria artica marittima che fino al weekend continueranno ad affluire sull'Italia scegliendo la strada orientale, all'inizio della settimana cambieranno traiettoria e si dirigeranno a ovest. Questo significa che entreranno sul Mediterraneo passando prima per la Francia e poi dalla Valle del Rodano. Quando ciò accade sul Tirreno centro settentrionale si forma sempre un vortice di bassa pressione organizzato in grado di portare spiccata instabilità o maltempo di stampo invernale sulle regioni settentrionali", scrive Carlo Migliore di 3Bmeteo.

Temperature in picchiata

Il peggio lunedì 22 aprile: la giornata sarà caratterizzata da rovesci, temporali anche con chicchi di grandine, e nevicate pure a bassa quota (ma solo in Piemonte). Le temperature massime, a Brescia, non supereranno i 14 gradi e sulle montagne bresciane tornerà la neve, ma sopra quota 1500 metri di quota.

Che tempo farà il 25 aprile

Insomma non è ancora tempo di fare il cambio degli armadi: cappotti e sciarpe serviranno ancora. Fino a quando? Difficile a dirsi, ma anche il ponte del 25 aprile sembra sarà contraddistinto dall’instabilità e da temperature sotto le medie del periodo. Le proiezioni dei centri di calcolo europei vedono l'Italia ancora coinvolta da masse d'aria relativamente fredde ed instabili in arrivo dal Nord Europa. Un'ampia conca depressionaria continuerà ad estendere la sua influenza anche al Mediterraneo. Instabilità che non ci priverà tuttavia di ampie fasi asciutte e soleggiate.