Non solo pioggia, bentornata neve: fiocchi a meno di 1.500 metri

Archiviato l'ottobre bresciano più caldo di sempre, il mese di novembre si è aperto con un primo calo delle temperature e l'atteso arrivo delle perturbazioni autunnali. Sta piovendo (poco) in diverse zone della provincia, ma la buona notizia riguarda il gradito ritorno della neve: la prima imbiancata già all'inizio del mese, e ora altri fiocchi in caduta sulle montagne nostrane.

Ne dà notizia Meteopassione.com, che lunedì mattina ha segnalato la prima neve anche sul Monte Guglielmo (precipitazioni nella notte tra domenica e lunedì): "Questa mattina - si legge su Facebook - il risveglio di alcune delle nostre webcam è stato dipinto di bianco. La neve, infatti, è scesa nella notte fin verso i 1.500 metri".

La situazione nel Bresciano

Le webcam di Meteopassione, aggiornate in tempo reale, martedì mattina confermano le imbiancate non solo sul Monte Guglielmo ma anche all'altezza del Rifugio Prudenzini in Valcamonica (che però è oltre i 2.200 metri di altitudine, con temperature già prossime allo zero), e poi ancora in Presenza (ma siamo tra i 2.700 e i 3.000 metri di altitudine). Poca neve anche a Temù, manto già più "denso" sul Monte Dasdana (a circa 2.000 metri di altitudine).

Il bianco della neve è appena accennato, infine, sul Maniva a circa 1.700 metri: all'alba di martedì temperature oltre i 2 gradi e mezzo. Lievissima imbiancata anche sulla piana del Gaver. Nei prossimi giorni la "quota neve" dovrebbe assestarsi oltre i 1.800 metri: ma da mercoledì dovrebbe tornare il sereno.