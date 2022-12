Candidi fiocchi coprono tetti e strade: nevica sulle montagne bresciane

Ampiamente annunciata nei giorni scorsi, la perturbazione di queste ore ha portato (finalmente) la neve sulle montagne bresciane. In Valcamonica, candidi fiocchi stanno scendendo sulle cime e nei paesi dell'alta valle, a partire dalle prime ore della mattinata di venerdì 9 dicembre.

Precipitazioni nevose anche sulla montagna che sovrasta la città: la Maddalena si è colorata di bianco. Una 'spruzzata' di neve che non è destinata a lasciare il segno, almeno a quote collinari: già dalle prossime ore la pioggia prenderà infatti il posto dei fiocchi bianchi.

Attenzione alle temperature: in netta diminuzione, dall'avvio della prossima settimana, un po’ ovunque. Lunedì e martedì le massime in città non supereranno i 4 gradi, mentre a Ponte di Legno il termometro resterà sotto lo zero anche nelle ore più calde, con minime che toccheranno meno dodici gradi.