Maltempo in arrivo: dove e quando nevicherà nel Bresciano

Cielo grigio, ma temperature - per ora - sopra lo zero. La perturbazione prevista per la giornata odierna - giovedì 15 dicembre - non è ancora arrivata nel Bresciano ma è alle porte: dal tardo pomeriggio sono infatti previste precipitazioni, anche a carattere nevoso, che in serata saranno poi diffuse a tutto il territorio. Candidi fiocchi di neve torneranno a coprire le montagne bresciane, ma è probabile che la quota neve non scenda sotto i mille metri.

"In questo frangente il richiamo orientale, particolarmente accentuato tra il Garda e Brescia, farà si che la neve cadrà solamente al di sopra dei 1000 metri di quota. La regione favorita per la neve fino al piano sarà il Piemonte e l'estremo ovest Lombardo. Il primo potrà vedere accumuli nevosi anche in pianura, il secondo avrà possibilità di accumuli inferiori ma le probabilità di vedere fiocchi svolazzanti sarà sicuramente più alta che sul resto della regione", scrivono gli esperti di Meteopassione.com.

Il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com parla di un estrema complessità previsionale per la Lombardia Occidentale, ma anche lui esclude che cadranno fiocchi a bassa quota nel Bresciano:

"La neve sarà più probabile tra Lomellina, ovest Milanese, Varesotto e pianura Pavese, con accumuli anche di qualche centimetro. Pioggia mista a neve o a tratti neve pura in serata possibile anche a Milano, meno probabile ma non esclusa anche a Bergamo. Neve a tratti o pioggia mista a neve anche in Brianza. Solo pioggia in pianura invece dalle aree appena ad est di Bergamo verso il resto della Valpadana orientale".