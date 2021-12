Niente neve, ma un Capodanno primaverile: temperature fino a 17 gradi

In tanti aspettavano la settimana a cavallo tra il 31 e Capodanno per fare una passeggiata sotto la neve, ma per il momento nulla da fare. L’inizio del nuovo anno vedrà un’eccezionale ondata di caldo anomalo che interesserà tutta l’Europa. Le giornate di venerdì, sabato e domenica saranno caratterizzate da una massa d’aria calda fuori stagione con nebbie in Val Padana, foschie o nubi basse sui litorali e temperature elevate in collina e montagna. Dal 3 gennaio la possente rimonta anticiclonica potrebbe spostarsi verso sud facendola retrocedere dall’Italia.

Secondo i dati riferiti da 3bmeteo: a Ponte di Legno le temperature toccheranno gli 11°C, mentre al Maniva le massime arriveranno a 14°C e 17°C a Breno, clima più mite nella Bassa con 5°C a Carpenedolo, 7°C a Desenzano e Monica del Garda, e 5° a Manerbio. A Iseo la massima sarà di 11°C.