Protezione Civile, allerta gialla nubifragi: rischio grandine fino a 3 centimetri

L'estate sembra un miraggio, così come il sole. Gli ombrelli sono un must-have stagionale insieme alle galosce. E c'è da augurarsi che molti bresciani non debbano, ancora una volta, impugnare i badili per spalare il fango dalle strade, come dalle case e dalle cantine (a Gussago e Sarezzo ancora si lavora per tornare alla normalità dopo la bomba d'acqua di domenica).

Una speranza che si infrange come un vetro di cristallo martoriato dalla grandine, almeno leggendo le poco rassicuranti previsioni meteorologiche per le prossime ore. Dalla serata di oggi (martedì 11 giugno) è di nuovo allerta in molte zone della Lombardia: il Bresciano non fa certo eccezione. Il colore assegnato dalla Protezione Civile alla nostra provincia è il giallo, per il rischio di temporali violenti e l'alta quantità di pioggia attesa in poco tempo. Ma si teme pure la grandine: non si escludono chicchi fino a 3 centimetri.

Preoccupa la possibilità di nuovi allagamenti: strade e campi invasi dal fango, con torrenti e fiumi che non reggono le abbondanti piogge. Un copione che nella nostra provincia si sta purtroppo ripetendo da settimane.

"Rovesci e temporali sono attesi sul territorio regionale nel pomeriggio e nella serata di oggi con inneschi convettivi più probabili sulle zone prealpine e di pianura, con fenomeni in transito verso Est o Nord-Est. In serata possibili fenomeni convettivi più intensi sulle pianure occidentali, in transito verso le zone centrali e orientali, seppur in attenuazione notturna. Previste possibili cumulate locali tra 40 e 70 mm in 12 ore sulle zone di pianura centro-occidentali e sulle zone prealpine centrali ed orientali", si legge nel bollettino diramato dalla Protezione Civile. E mercoledì non andrà meglio: sono attesi nuovi temporali, localmente forti, con cumuli in 12 ore tra 50 e 80 mm, che colpiranno soprattutto le zone di pianura e le Prealpi.