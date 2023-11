Arriva il freddo con temperature vicine allo zero, ma non la neve

Un vortice ciclonico raggiungerà la nostra penisola nelle prossime ore, portando tempo instabile e precipitazioni al Centro e al Sud: nel weekend è prevista anche la neve che sugli Appennini potrebbe cadere a quote collinari. Non sono invece previste piogge al Nord: tempo secco e asciutto, scrivono gli esperti di 3Bmeteo.it, qualche nevicata solo sulle zone di confine delle Alpi.

Sono due gli impulsi freddi, il primo è già in arrivo e dalla serata di oggi, martedì 21 novembre, porterà a un calo termico, con minime che si avvicineranno allo zero nelle ore serali e notturne. Seguirà un nuovo rialzo, giovedì e venerdì, poi nel weekend arriva il freddo, quello vero. Nel fine settimana è prevista una brusca diminuzione delle temperature con la colonnina di mercurio che andrà sotto zero e porterà estese gelate notturne al Centro-Nord.