Dopo il caldo estremo, i temporali: rischio grandine e vento fino a 60 km orari

Dopo il caldo africano degli ultimi giorni, e una terribile siccità che dura ormai da mesi, è in arrivo sul Nord Italia una perturbazione che porterà un po' di sollievo.



"Nel pomeriggio – scrive la Protezione Civile lombarda – è prevista debole instabilità a ridosso dei rilievi, con brevi rovesci o temporali. Si attende in serata un aumento dell’instabilità su tutta la regione con interessamento sparso delle precipitazioni anche ai restanti settori. Il fenomeno potrà assumere prevalentemente carattere di rovescio e temporale, localmente anche di forte intensità. Attesa nella prima parte della giornata debole ventilazione in pianura dai quadranti orientali, tendente a ruotare dai quadranti meridionali con rinforzi a tratti sul Pavese. In montagna venti deboli o moderati da Ovest/Sud-Ovest. Nei settori Centro-orientali di Alpi e Prealpi sono attese possibili raffiche fino a 60 km/h".

Al momento, sembrano esclusi fenomeni estremi nella nostra regione: "La situazione idrologica-idraulica pregressa e i quantitativi e la distribuzione delle precipitazione previste, determinano il codice verde per i rischi idro-meteo Idraulico, Idrogeologico", scrive ancora la Protezione Civile della Lombardia, che poi aggiunge: "Non è mai possibile escludere a livello locale eventuali danni dovuti a fenomeni imprevedibili associati a temporali come rovesci localizzati/grandinate; difficoltà ai sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o cadute massi e locali dissesti". Eventi più intensi, anche con rischio di supercella, riguarderanno invece Piemonte (zona di Torino e hinterland), Trentino-Alto Adige e Dolomiti.

Per quanto riguarda Brescia, in città e nella Bassa è previsto un forte temporale con grandine verso le 23 di martedì (fonte ilMeteo.it), acquazzoni in Valcamonica dalle 17 alle 21. Pioggia moderata sui laghi, sempre nella serata di domani.