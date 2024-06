Nubifragi, rischio frane e allagamenti: allerta gialla della Protezione Civile

Continua anche per la giornata di oggi, martedì 25 giugno, l'allerta gialla per forti temporali e rischio idrogeologico da parte della Protezione Civile lombarda; riguarda gran parte della provincia di Brescia, dalla pianura alle Prealpi. Viene esclusa, praticamente, solo l'Alta Valcamonica.

"Persistenza di tempo instabile, con precipitazioni a tratti anche a carattere di rovescio temporalesco, per l'intera giornata del 25 giugno su tutti i settori, ma più frequenti sulle zone centrorientali e sul Pavese; precipitazioni in attenuazione e meno frequenti in serata – si legge nel documento di allertamento –. Venti in prevalenza deboli ma con temporanei rinforzi principalmente su pianura ed Appennino e più in generale in concomitanza dei fenomeni convettivi".