Video - Esondazioni, strade e case allagate: tutte le immagini del disastro

Il video raccoglie le immagini degli allagamenti e delle esondazioni di domenica notte, causati dai violenti nubifragi che si sono abbattuti sulla nostra provincia. Le piogge si sono concentrate in particolare nella zona della Franciacorta, Sebino e Ovest bresciano, oltre che in Valtrompia. Strade come fiumi, allagamenti e smottamenti, fango e detriti, case allagate, auto sommerse: qui l'articolo completo.