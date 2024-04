Vento forte, temporali e rischio allagamenti: scatta l'allerta gialla

Brusco 'stop' alle belle (e calde) giornate di primavera: "Nelle prossime ore e in particolare in serata, il tempo è destinato a peggiorare sul Nord Italia", si legge su Meteopassione.com.

"Per le nostre zone – continuano i meteorologi bresciani – la fase con precipitazioni più intense sembra essere, indicativamente, tra le 6 e le 10 della mattina di mercoledì 10 aprile. In questa fase, le precipitazioni potranno essere abbondanti in particolare nella Bassa bresciana, Cremonese e Mantovano". La neve in quota cadrà anche abbondante oltre i 1500-1700 metri.



La Protezione Civile lombarda ha diffuso un'allerta gialla per temporali e vento forte riguardante i laghi, la pianura e le Prealpi bresciane. La possibilità di grandinate sembra nulla, mentre – stando alle previsioni di ZenaStormChaser.it – nella zona segnata sulla mappa sottostante saranno possibili allagamenti, con accumuli di pioggia superiori ai 60 millimetri:

Fonte mappa: ZenaStormChaser.it