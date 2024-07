L'estate a singhiozzo: nel weekend tornano i temporali nel Bresciano

Pioggia e temporali: continua l'instabilità atmosferica sul Nord Italia, in questa estate già segnata da nubifragi, frane e allagamenti. Nella giornata di sabato, spiega Lorenzo Badellino di 3Bmeteo.com, "al Nord peggiora sulle Alpi occidentali con piogge e rovesci in intensificazione in giornata e in estensione alle Alpi lombarde", mentre domenica sarà "ancora nuvoloso sulle zone alpine con piogge e rovesci che sconfineranno alle zone di pianura, specie a nord del Po, anche in forma temporalesca sulle zone occidentali tra Piemonte e medio-alta Lombardia".

Per quanto riguarda Brescia città, i grandi laghi e la pianura a ridosso dei rilievi, sabato è atteso tempo soleggiato o parzialmente nuvoloso, con possibilità di qualche piovasco tra le 20 e le 22. Le temperature saranno comprese tra i 20 e i 28 °C. Nella Bassa non è prevista pioggia, mentre i rovesci saranno consistenti nelle valli, già a partire dal pomeriggio. Nella media Valcamonica, scrive il portale ilMeteo.it, dalle 20 alle 2 saranno possibili forti temporali con accumuli anche di rilievo.

Domenica è atteso un progressivo peggioramento per l'intera provincia. Piogge e piovaschi saranno possibili per tutta la giornata in città e in pianura (grandi laghi inclusi), dalle 11 alle 22. Nelle valli e sull'arco prealpino sono previsti rovesci praticamente per tutta la giornata, con rischio nubifragi in Valcamonica.