Parcheggi a pagamento a Brescia

La città di Brescia dispone di un articolato sistema di parcheggi in struttura, che comprende 25 aree di sosta (sotterranee e di superficie) per un totale di oltre 13.500 posti auto disponibili. L'intero sistema di parcheggi è normato da precisi regolamenti e suddiviso in zone tariffarie differenti. A questo link è possibile visualizzare la mappa dei parcheggi e consultare la lista dettagliata delle strutture con controllo in tempo reale dei posti disponibili, piani tariffari e regolamenti.

Sono inoltre a disposizione quattro parcheggi scambiatori dove gli utilizzatori dei servizi di trasporto pubblico (metro e bus di zona 1) possono parcheggiare l’auto gratuitamente (Prealpino e Poliambulanza) o con tariffe ridotte (Casazza e Sant’Eufemia-Buffalora).

Pagare con Telepass

E' possibile utilizzare il servizio Telepass per il pagamento della sosta nei parcheggi Vittoria Park, Stazione, Arnaldo Park, Ospedale Nord, Ospedale Sud, Fossa Bagni e Palagiustizia. Il costo del parcheggio viene registrato dal dispositivo senza la necessità di recarsi agli sportelli o alle casse.

A partire da lunedì 2 gennaio 2023 è possibile accedere al Parcheggio Maratona in via Anelli e al Parcheggio Vallone in via Sant’Angela Merici gestititi da Brescia Mobilità a Desenzano del Garda tramite il servizio Telepass.

Agevolazioni parcheggi ospedale

Dal 15 maggio 2017 sono entrate in vigore nuove importanti agevolazioni messe a disposizione da Comune di Brescia e Brescia Mobilità per coloro che necessitano di accedere in automobile agli Spedali Civili di Brescia e abbiano bisogno di usufruire per soste prolungate, notturne o ripetute dei parcheggi in struttura adiacenti: Parcheggio Ospedale Nord e Ospedale Sud.

A disposizione le nuove tessere plurigiornaliere – da uno a sette giorni - con prezzi che vanno dai 9,10 euro della tessera giornaliera ai soli 20 euro della tessera 7 giorni. Per i residenti vale lo sconto del 50% sulle tessere plurigiornaliere. È prevista inoltre una tariffa notturna, dalle 20.30 alle 7, con pagamento di 1 euro per la prima ora di sosta e un forfait di soli 2 euro per l'intera notte.

La Park City Card

La Park City Card è la tessera personale dedicata alle aree di sosta e riservata a tutti i residenti nel comune di Brescia maggiorenni. La card, che comprende due vetrofanie (una delle quali da applicare nel parabrezza della propria vettura), offre uno sconto del 50% sulla tariffa oraria di tutti i parcheggi di Brescia e della maggior parte dei parcometri presenti sul territorio comunale gestiti da Brescia Mobilità. La tessera può essere ritirata negli infopoint di Via Trieste 1 e Viale della Stazione 47, oltre che nel parcheggio Ospedale Nord in Piazza San Padre Pio da Pietrelcina.

Dove parcheggiare a Brescia

Questo è l'elenco completo dei parcheggi in struttura a pagamento della città di Brescia. Tra parentesi è indicato il numero totale degli stalli di sosta presenti.