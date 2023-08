Come pagare una multa a Brescia

Divieto di sosta, disco orario scaduto, eccesso di velocità, passaggio non consentito nei varchi della Ztl cittadina: a tutti è capitato almeno una volta di prendere una multa, o comunque può capitare. E dunque di doverla pagare. Esistono varie tipologie di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada o ai regolamenti comunali che possono essere notificate (in via diretta o indiretta) dalla Polizia Locale di Brescia.

Tipologia di infrazioni

La multa per divieto di sosta viene posizionata dall’agente di Polizia Locale sul parabrezza: si tratta di un accertamento di infrazione. L’infrazione può essere consegnata personalmente dall’agente sul luogo della violazione: in questo caso si parla di un verbale di contestazione. La notifica può arrivare anche per posta, tramite raccomandata: succede sia per i verbali di accertamento di infrazione, sia per ingiunzioni di pagamento o cartelle esattoriali per multe non pagate. In esecuzione al decreto ministeriale del 18 dicembre 2017, i verbali di accertamento delle violazioni possono essere notificati anche a mezzo Pec, posta elettronica certificata, a tutti i soggetti titolari di un indirizzo pec inserito negli elenchi pubblici.

Entro quando pagare la multa

L'importo della sanzione e i relativi termini sono indicati nel preavviso o verbale. Per le violazioni al Codice della strada è così determinato:

Preavvisi:

l’importo indicato è già decurtato dello sconto del 30% previsto dal Codice della strada. Il pagamento della somma indicata effettuato oltre il termine dei 5 giorni non determina l’estinzione della violazione, ma comporta la notifica della stessa con addebito delle spese di procedimento e di notificazione.

Verbali:

se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla notifica ed è consentito dal Codice della strada: pagamento in misura ridotta, scontato del 30%., oltre le spese del procedimento e di notifica in caso di spedizione;

se il pagamento è effettuato tra il 6° e il 60° giorno dalla notifica ed è consentito dal Codice della strada: pagamento in misura ridotta, oltre le spese di procedimento e di notifica in caso di spedizione;

se il pagamento è effettuato oltre 60 giorni dalla notifica: pagamento pari alla metà del massimo della sanzione, oltre le spese di procedimento e di notifica in caso di spedizione.

Come pagare una multa

A partire dal 28 febbraio 2021 le Pubbliche amministrazioni devono ricevere i pagamenti a proprio favore tramite l'utilizzo della piattaforma pagoPA. In ottemperanza a tali disposizioni, il pagamento delle sanzioni amministrative relative a verbali della Polizia Locale potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

online: sul servizio di home banking, sulle specifiche app (es. app IO) o con l’utilizzo gli strumenti elettronici a ciò preposti, tra cui il portale dedicato del Comune di Brescia; il servizio permette il pagamento online dei verbali emessi dagli uffici di Palazzo Loggia;

sul territorio: in banca presso le filiali aderenti o presso gli ATM abilitati, nell’ufficio postale, presso gli esercenti convenzionati, presso i punti di posta privata.

A tal fine è necessario avere a disposizione l’avviso di pagamento pagoPA. Nei verbali digitali rilasciati all'obbligato in solido o trasgressore è stampati il QR code necessario per poter procedere al pagamento, con annotazione del numero di avviso pagoPA. Ai verbali meccanografici notificati a mezzo pec o a mezzo raccomandata A.G. sono allegati gli avvisi di pagamento pagoPA; dovrà essere utilizzato l’avviso con l’indicazione dell’importo, da determinarsi in ragione della data di notifica del verbale. Per tutti gli altri verbali sprovvisti dell’avviso di pagamento pagoPA o del QR code, si deve procedere collegandosi al Servizio Online dedicato, inserendo il numero del verbale, la data del verbale e la targa del veicolo se presente.