Assistenza medica e ospedali: ticket ed esenzioni a Brescia

Il ticket sanitario è la quota di compartecipazione diretta dei cittadini alla spesa pubblica per l’assistenza sanitaria fornita dallo Stato e dalla Regione. Sono esclusi dal pagamento del ticket gli assistiti che hanno un’esenzione per ragioni di reddito, per patologia o per appartenenza a particolari fasce o condizioni sociali (es. donne in stato di gravidanza, donatori di sangue e di midollo, soggetti minori di anni 14 e altri, indipendentemente dal reddito familiare).

Le esenzioni da reddito con codice E30 ed E40 che non rientrano nei rinnovi automatici effettuati dal MEF scadono il 30 giugno di ogni anno. I cittadini che ritengono di aver diritto ad una esenzione per reddito E30 o E40 (se non certificata automaticamente dal MEF (per maggiori informazioni, consulta il paragrafo “Esenzioni da reddito”), possono presentare un’autocertificazione della propria condizione.

L’autocertificazione delle condizioni che comportano il diritto ad un’esenzione per reddito può essere presentata:

agli sportelli di Scelta/Revoca della ASST di competenza;

tramite il sito FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico) nella sezione specifica delle Esenzioni;

in qualunque farmacia (solo per E02, E12, E13, E30, E40).

I moduli per l'autocertificazione delle esenzioni per reddito sono disponibili in allegato nel relativo paragrafo e presso gli sportelli di Scelta e Revoca delle ASST di competenza territoriale; in alternativa è disponibile la compilazione online sul sito FSE. Il riconoscimento dell’esenzione del ticket può essere verificato in qualsiasi momento con queste modalità:

online, effettuando l'accesso al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE);

di persona, presso gli sportelli di Scelta e Revoca delle ASST di competenza territoriale;

rivolgendosi al proprio medico di Medicina Generale.

Si ricorda inoltre che a partire dal 1 luglio 2022 le esenzioni E12 ed E13 hanno una durata massima annuale, non automaticamente rinnovabile, con scadenza al 31 marzo di ogni anno, salva precedente variazione dello stato di diritto. Tutte le informazioni del caso sui portali della Regione e di Ats Brescia, l'autorità sanitaria.

Quanto costa il ticket

Come riporta Ats Brescia, questo il costo del ticket (senza esenzione) per le prestazioni sanitarie erogate: