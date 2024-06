Cos'è e come funziona la dichiarazione dei redditi precompilata

Dichiarazione dei redditi: l'Agenzia delle Entrate ha reso noto dalla fine di maggio che è possibile inviare la cosiddetta Precompilata, con la P maiuscola, anche per il 2024. Tra le novità, la nuova modalità di compilazione semplificata per aiutare i cittadini a orientarsi con più facilità tra i dati del 730 e fare clic in autonomia: disponibile anche un video-tutorial sul canale Youtube dell'Agenzia. La scadenza, ricordiamo, è fissata per il 30 settembre per chi presenta il 730 e al 15 ottobre per chi invece utilizza il modello Redditi.

Come inviare la dichiarazione Precompilata

Per visualizzare e inviare la dichiarazione Precompilata occorre entrare nella propria area riservata con Spid, Cie o Cns: per chi avesse difficoltà, è sempre possibile delegare un familiare o una persona di fiducia. Per saperne di più, si può consultare la guida online (disponibile a questo link) sul portale web dell'Agenzia delle Entrate, a cui si aggiunge il video-tutorial citato poche righe fa. È attiva anche la sezione Info e Assistenza, dedicata appunto alla Precompilata, dove sono raccolti “tutti i contenuti della stagione dichiarativa 2024 e le risposte alle domande più frequenti”, si legge sul portale Omnia del Sindaco.

Dichiarazione dei redditi e detrazioni

In altre guide abbiamo parlato anche della modalità “storiche” per presentare la dichiarazione dei redditi, oltre che dell'elenco completo di sconti, bonus e detrazioni che si possono “scaricare” dalla tasse. Tra le cinque detrazioni più richieste dagli italiani (che tutte insieme valgono circa 1 miliardo e 300 milioni di euro di sconti sulle tasse) spiccano ovviamente le spese sanitarie, e ancora premi assicurativi, certificazione uniche, bonifici per ristrutturazioni, interessi sui mutui.