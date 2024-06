Ecco tutto quello che si può detrarre nella dichiarazione dei redditi

Dalle spese sanitarie agli interessi sul mutuo prima casa, passando per contributi previdenziali, premi assicurativi e bonus edilizi. Sono alcune delle guide alle agevolazioni della dichiarazione 2024, online da pochi giorni sul sito web dell'Agenzia delle Entrate e consultabile a questo link. In questo modo i cittadini possono avere a disposizione, con informazioni complete e aggiornate, tutto ciò che occorre per beneficiare dei vari sconti fiscali di cui è possibile usufruire.

L'elenco completo delle detrazioni

Per agevolare la consultazione, ad ogni tema della raccolta Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024 è dedicata una guida. In ordine di apparizione: spese sanitarie; interessi passivi sui mutui; spese per l'istruzione; erogazioni liberali; premi assicurazione; contributi previdenziali e assistenziali; crediti d'imposta; recupero patrimonio edilizio; riqualificazione energetica; bonus mobili ed elettrodomestici; superbonus. Rientrano poi nel capitolo dedicato ad “Altre spese e detrazioni” anche le spese funebri, quelle sostenute per gli addetti all'assistenza personale, attività sportive praticate dai ragazzi, canone di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede, abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, spese per l'arredo degli immobili per giovani coppie, spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione e altre ancora.

Le guide sono aggiornate sulle ultime novità normative e i documenti dell'Agenzia delle Entrate e forniscono chiarimenti anche alla luce delle risposte fornite ai quesiti di cittadini e addetti ai lavori. Previsto anche un focus sui documenti che i contribuenti devono presentare ai Caf (Centri di assistenza fiscale) e professionisti abilitati, e sulle regole che questi ultimi devono osservare nella conservazione della documentazione.

Fonte: Omnia del Sindaco