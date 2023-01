Addizionale Irpef: cos'è e quanto si paga a Brescia

L’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), istituita con il D.lgs. n. 360/1998, è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio (di ogni anno) abbiano il domicilio fiscale nel Comune di Brescia.

L’aliquota, da applicare al reddito imponibile ai fini IRPEF, è determinata dal Comune ed il tributo è disciplinato per legge e regolamento. È stata introdotta dal Comune di Brescia nel 2011.

Addizionale Irpef: quanto si paga a Brescia

Il Comune di Brescia, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27.6.2011 n. 118/49051 P.G., modificata con successive deliberazioni del Consiglio Comunale in data 23.1.2012 n. 15/83999 P.G, 23.9.2013 n.115/78173 P.G e 24.3.2014 n. 34/130888 P.G ha adottato l'addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 360/1998 e dell'art. 5 del decreto legislativo n. 23/2011.

L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza abbiano il domicilio fiscale nel Comune di Brescia.

- per l'anno 2017: 0,80% con soglia di esenzione ad € 13.000,00

- per l'anno 2018: 0,80% con soglia di esenzione ad € 13.000,00

- per l'anno 2019: 0,80% con soglia di esenzione ad € 13.000,00

- per l'anno 2020: 0,80% con soglia di esenzione ad € 13.000,00

- per l'anno 2021: 0,80% con soglia di esenzione ad € 13.000,00

? - per l'anno 2022: 0,80% con soglia di esenzione ad € 13.000,00?

La soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento di detto limite, l'addizionale si applica all'intero reddito. Le suddette aliquote vanno applicate sul reddito imponibile ai fini Irpef?. A questo link il regolamento completo per la disciplina dell'addizionale comunale all'Irpef.