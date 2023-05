Il nostro viaggio in tutta la provincia bresciana alla scoperta dei mercati settimanali continua con la Valtrompia, altra zona ricca di bancarelle e appuntamenti storici. Un'area vasta, che sfiora l'hinterland cittadino fino ad arrivare ai confini con la Valle Sabbia, in cui praticamente ogni giorno della settimana (o quasi) è possibile assaporare la tradizione dei banchi del mercato, dall'abbigliamento agli accessori all'enogastronomia, locale e non solo. Di seguito, come riporta il Settore Turismo della Provincia di Brescia, il calendario dei mercati settimanali di Valtrompia e Valgobbia. Per segnalazioni e aggiornamenti: infopoint.brescia@provincia.brescia.it.

Mercati settimanali in Valtrompia