Centri per l'impiego e di orientamento al lavoro in provincia di Brescia

Appena inaugurato il nuovo Centro per l'impiego di Brescia, nella sede provinciale di Villa Barboglio in Viale della Bornata: con questo innesto la rete provinciale dei Centri per l'impiego conta ora 14 sedi tra CPI, Collocamento mirato disabili e sedi secondarie. "È uno strumento fondamentale nell'ambito delle politiche attive al lavoro - fa sapere la Provincia di Brescia, che si occupa della gestione -. I Centri per l'impiego non si occupano solo di inserimento lavorativo, ma erogano anche servizi amministrativi legati all'acquisizione dello stato di disoccupazione e servizi di orientamento al lavoro". Tali servizi, ricordiamo, sono in parte forniti anche dall'ufficio Informagiovani del Comune di Brescia o dalle varie associazioni, realtà e sindacati che propongono servizi di assistenza fiscale.

Come funzionano i Centri per l'impiego

I Centri per l'impiego, come detto, sono una struttura pubblica che propone attività di erogazione dei servizi per l'impiego sia per le aziende che per i cittadini, oltre che di snodo per l'utenza. La rete dei Centri per l'impiego nel complesso offre alcuni servizi particolari, tra cui:

accoglienza e informazione

adempimento delle procedure amministrative

orientamento

consulenza alle imprese

incontro tra domanda e offerta

iniziative per l'occupazione locale

promozione delle fasce deboli o di particolari segmenti del mercato del lavoro

I dati dei Centri per l'impiego

Nel corso del 2022 33.229 persone si sono prenotate per un servizio nei Centri per l'impiego e sono state acquisite 22.561 dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro. I centri provinciali hanno gestito 3430 posti di lavoro richiesti dai datori di lavoro e preselezionato 27.142 candidati. Di questi, 6.665 sono risultati idonei. Sono stati inoltre attivati 571 tirocini. La banca dati complessiva degli iscritti in stato di disoccupazione al 31 dicembre 2022, registrati dall’Osservatorio bresciano, è pari a 145.362 persone (erano 146.012 nel 2021).

Centri per l'impiego in provincia di Brescia

Le sedi dei Centri per l'impiego sono aperte dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 15.45, il venerdì dalle 8.30 alle 13.30. Agli uffici si accede tramite appuntamento che avviene online attraverso il portale Sintesi, il Sistema integrato dei servizi per l'impiego adottato dalla Provincia di Brescia.

Questi i CPI attivi sul territorio:

Brescia (Via Cipro 3) - Brescia (Viale della Bornata 65)

Fanno riferimento ai Comuni di Azzano Mella, Berlingo, Borgosatollo, Botticino, Brescia, Capriano del Colle, Castegnato, Castel Mella, Castenedolo, Cellatica, Collebeato, Flero, Gussago, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Ospitaletto, Poncarale, Rezzato, Rodengo Saiano, Roncadelle, San Zeno Naviglio, Torbole Casaglia, Travagliato.

Breno (Via Aldo Moro 7) - Edolo (Via Porro 27) - Darfo Boario Terme (Piazza Medaglie d'Oro 4)

Fanno riferimento ai Comuni di Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Ponte di Legno, Saviore dell’Adamello, Sellero, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Vione.

Desenzano del Garda (Via Durighello 2d, Rivoltella)

Fa riferimento ai Comuni di Bedizzole, Calcinato, Calvagese della Riviera, Carpenedolo, Desenzano del Garda, Lonato del Garda, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Montichiari, Padenghe sul Garda, Polpenazze del Garda, Pozzolengo, Sirmione, Soiano del Lago.

Iseo (Viale Europa 3) - Palazzolo sull'Oglio (Via Cesare Battisti 17)

Fanno riferimento ai Comuni di Adro, Capriolo, Cazzago San Martino, Coccaglio, Cologne, Corte Franca, Erbusco, Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Ome, Paderno Franciacorta, Palazzolo sull’Oglio, Paratico, Passirano, Pontoglio, Provaglio d’Iseo, Rovato, Sale Marasino, Sulzano, Zone.

Leno (Via Re Desiderio 10)

Fa riferimento ai Comuni di Acquafredda, Alfianello, Bagnolo Mella, Bassano Bresciano, Calvisano, Cigole, Fiesse, Gambara, Ghedi, Gottolengo, Isorella, Leno, Manerbio, Milzano, Pavone del Mella, Pontevico, Pralboino, Remedello, San Gervasio Bresciano, Seniga, Visano.

Orzinuovi (Via Codagli 10)

Fa riferimento ai Comuni di Barbariga, Borgo San Giacomo, Brandico, Castelcovati, Castrezzato, Chiari, Comezzano-Cizzago, Corzano, Dello, Lograto, Longhena, Maclodio, Mairano, Offlaga, Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano, Quinzano d’Oglio, Roccafranca, Rudiano, San Paolo, Trenzano, Urago d'Oglio, Verolanuova, Verolavecchia, Villachiara.

Salò (Via Jago 1) - Vestone (Via Pialorsi 14)

Fanno riferimento ai Comuni di Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo, Idro, Lavenone, Limone sul Garda, Magasa, Mura, Muscoline, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Prevalle, Provaglio Val Sabbia, Puegnago del Garda, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Salò, San Felice del Benaco, Serle, Tignale, Toscolano-Maderno, Tremosine sul Garda, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Valvestino, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno.

Sarezzo (Via Marconi 50, Ponte Zanano)

Fa riferimento ai Comuni di Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio, Concesio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella, Villa Carcina.